Тюменская школа представит регион в финале интеллектуального турнира в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда тюменской школы № 5 выступит в финале всероссийского интеллектуального турнира "Лига Знаний: школы и колледжи". Всего участниками проекта станут свыше 400 тыс. ребят из 89 субъектов страны, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Тюмень всегда славилась своими знаниями, учителями, студентами и школьниками. Уверен, участники регионального финала "Лиги Знаний: школы и колледжи" смогут приумножить те успехи, которые у Тюменской области уже имеются, сделают все для ее развития", - сказал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

10 лучших команд получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии.

Из 20 команд-участников регионального этапа сильнейшими стали школы №5 и №92 Тюмени, а также Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

Региональные финалы турнира "Лиги Знаний: школы и колледжи" проходят в России до 11 июня.