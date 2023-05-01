Более 500 артистов выступят на гала-концерте "Радуга" в Тюмени

| Фото: региональный координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: региональный координационный совет национальных объединений Тюменской области

Более 500 артистов Тюменской области примут участие в гала-концерте XХIII областного национального фестиваля детского художественного творчества "Радуга", который пройдет на открытой сцене у "Конторы пароходства" 2 июня.

Зрители увидят русский хоровод и частушки, казачью плясовую, народные мелодии сибирских татар, казахскую домбру, чеченский девичий танец, корейский танец с веерами, ложкарей, киргизский комуз, цыганочку, сообщает пресс-служба регионального координационного совета национальных объединений.

"Ежегодно "Радуга" дарит участникам и зрителям уникальную возможность познакомиться ближе с многообразием национальных культур, художественными и культурными традициями народов Тюменской области. Детский фестиваль помогает укреплять традиции добрососедства, сделать более понятным и живым общение детей и родителей, внуков и бабушек", - рассказал председатель координационного совета Евгений Воробьев.

Добавим, в 2023 году во всех этапах фестиваля приняли участие более шести тысяч человек в возрасте от 7 до 17 лет. Три отборочных тура прошли в апреле в Ишиме, Тюмени и Вагайском районе. В конкурсе участвовали юные артисты со всей Тюменской области. Фестиваль объединил четыре направления: вокал, хореография, художественное слово и инструментальное исполнение на народных инструментах.