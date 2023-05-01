Тюменский артист Николай Аузин снялся в комедийном детективе Данилы Чащина

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Артист Тюменского драматического театра Николай Аузин снялся в комедийном сериале "Райцентр", который выйдет на одной из онлайн-платформ 23 июня. Режиссерами проекта стали Данил Чащин и Эдуард Мошкович.

Об этом директор ТБДТ Сергей Осинцев написал на своей странице во ВКонтакте.

Сериал "Райцентр" – это детективная черная комедия, в которой бывшие одноклассники встречаются в родной деревне на 20-летний юбилей выпуска и пускаются во все тяжкие. Расследование давнего происшествия затронет каждого, раскроет мрачные тайны, покажет, кто кем стал и на что способен.

"У Шекспира есть сонет, он звучит так: "Не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных". В процессе съемок мы пытались эту странную, неожиданную формулу найти. Когда я читал впервые сценарий, было очевидно, что у этой истории нет конкретного жанра: "Райцентр" – это и триллер, и комедия, и драма, и фантастика", — рассказал режиссер Данил Чащин.

В сериале снялись Кристина Асмус, Николай Аузин, Карина Разумовская, Иван Добронравов и другие.

Напомним, ранее тюменский артист Николай Аузин снялся в фильме "Батальонъ" в 2014 году. Это драма о Первой мировой войне. В 2020 году - в фильме "Огонь" - о пожарных в лесах Карелии.

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