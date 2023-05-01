Импотозамещающую тюменскую камедь презентовали на Skolkovo Startup Village

Проект тюменской компании "Снижение ущерба от выветривания и просыпания грузов при транспортировке" вошел в десятку лидерских проектов АСИ, которые были представлены на Skolkovo Startup Village.

"Команды презентовали перспективные разработки представителям венчурных фондов и институтов развития, крупных компаний и ассоциаций. По итогам сессий эксперты Агентства проконсультировали лидеров и партнеров по финансированию, внедрению и проработке проектов под потенциальных заказчиков", - отмечено в сообщении АСИ.

Компания "ВостокИнноТех" из Тюмени предлагает использовать экологичную пленку из гуаровой камеди для защиты инертных грузов от просыпания и выветривания при железнодорожной транспортировке и перевозке на предприятиях горно-химической и угольной промышленности. Камедь смешивается с водой и речным песком, получается однородная масса, которая ровно распределяется с помощью роторных насосов по поверхности вагонов. Пленка на 98% снижает объемы потерь перевозимых грузов и уменьшает загрязнение окружающей среды при перевозке руды или угля. Продукт не требует дополнительной очистки или переработки, очень мало расходуется.

"ВостокИнноТех", по данным областного департамента инвестиционной политики построит в Тюменской области завод по производству гуаровой камеди. Это позволит заместить сырье, которое сегодня поступает из Индии. Подходящие для производства сорта гуара уже селекционировали и размножают в Краснодарском крае. Тюменскую камедь планируется поставлять предприятиям топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности, фармацевтической и косметической отрасли.

Тюменскую камедь готовы покупать предприятия топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности, фармацевтической и косметической отраслей. Первые опытные образцы продукции получат к декабрю 2023 года.