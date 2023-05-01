Гости исторического ужина в Тюмени попробовали любимые блюда Распутина и узнали легенду Колокольниковых

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Сливочная уха из трески, блинчики со стерлядью, фланк-стейк с артишоками, каштаны и овощной гратен, французские мини-эклеры, крымское игристое… Что из этого меню может ассоциироваться с личностью Григория Распутина, репутация которого для многих – аскет и старец? Чай вприкуску с сухариками из черного хлеба разве что подходит из списка блюд исторического ужина "Григорий Распутин: мифы и воспоминания", что состоялся в ресторане "Мята", для образа этой необыкновенной персоны. Но только на первый взгляд…

Шеф-повар заведения Павел Зубарев и организатор мероприятия Лидия Носова изучили множество исторических документов, прежде чем пригласить гостей на вечер, который давно уже ждали гурманы. Исторические ужины давно можно назвать брендом тюменской гастрономии. На этот раз Лидия сама стала экспертом вечера, перенеся собравшихся в Тобольскую губернию и Санкт-Петербург второй половины XIX – начала XX веков.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Аскет, лекарь, провидец, старец, а для кого-то шарлатан, распутник и вообще не очень приличный человек, - каким только не представляют Григория Распутина ученые-исследователи и любители истории. Факт остается фактом, его имя известно всему миру, его влияние на семью Николая II доказано. Со всех точек зрения говорили о его личности на историческом ужине в Тюмени, почти на его родине, ведь родился и формировался он в с. Покровское, ныне это Тобольский район Тюменской области.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Хозяйка бизнес-отеля "Евразия" и ресторана "Мята", в котором он находится, Светлана Раца также много интересовалась личностью Распутина, не один раз бывала в музее, посвященном Распутину, в с. Покровское. "У каждого, кто интересуется историей, своя точка зрения на его личность, но важно помнить и знать первоисточники, слишком много мифов вокруг, мне будет интересно, как Лидия и Павел связали его персону с гастрономией. Всем приятного вечера", - отметила она.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Организовать ужин, в частности, помогли воспоминания дочери Григория Распутина Матрены. Она готовила для отца лично, сохранилась книга ее рецептов. Основа адаптированного на современный лад меню - любимые блюда Распутина.

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Павел Зубарев - не новичок, уже несколько исторических ужинов проходят в Тюмени в его интерпретации. За гастрономическими кулисами остается большой труд по изучению подлинных материалов.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

"Всегда трепетно погружаться в историю. На этот раз у меня была в распоряжении кулинарная книга дочери Григория Распутина. Гостей я всегда встречаю хлебом-солью, поэтому у вас на столах в качестве приветственного блюда солодовый хлеб на закваске с вяленой клюквой и кедровым орехом и томатное масло – домашнее фермерское с добавлением вяленых овощей и свежего укропа", - положил начало вечеру Павел Зубарев.

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Матрена Распутина писала о том, что её отец категорически не ел сладкое, ни торты, ни пирожные, ни конфеты. "Когда еще жил в деревне, особенно любил селедку с молоками, щи, редис, чеснок. Говорят, от него всегда пахло чесноком, даже когда он уже жил в Санкт-Петербурге и был приближен к царской семье. Как наступило довольно сытое и богатое время, он любил икру, шампанское, осетрину, стерлядь. У нас с вами сегодня будет стерлядь с блинчиками с припеком", – Лидия Носова анонсировала, как составлялось меню.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Первая подача – любимый суп Распутина из трески. Напоминает отдаленно сливочную финскую уху. Павел Зубарев восстановил это блюдо по рецепту Матрены Распутиной. Предлагалось оно с пирожком с яйцом и зеленым луком. Гости оценили и оригинальность подачи, и необычный вкус, подчеркнутый имбирем.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Для снятия послевкусия между блюдами гостям подали антреме в виде домашнего сорбета из любимых Распутиным апельсинов и клубники со свежим базиликом.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Распутин не ел мясо, но для гостей исторического ужина создали блюдо, подававшееся в ресторанах, в которых бывал старец. Ему готовили любимую уху по рецепту Матрены, но предлагали и фланк-стейк, фаршированный артишоками, сердечками цыплят, розмарином и тимьяном в сопровождении каштанов и овощного гратена на мясной подливе. Григорий Ефимович отказывался, а вот гости ужина в "Мяте" порадовались интересному сочетанию вкусов.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Из напитков Распутин уважал крымскую "Мадеру". Как сообщила Лидия, ей пришлось провести расследование по этому поводу. "Дело в том, что он любил напитки именно с виноградников Юсупова (прим. – своего будущего убийцы). Они находились в Балаклаве. На данный момент в этой местности наибольшую площадь занимает винодельня под маркой "Золотая балка". Я дозвонилась до них и спросила, могут ли они подтвердить эту информацию, но они не смогли. Но мы сопоставили с картами и прикинули, что часть их виноградников совпадает с виноградниками Юсупова и закупили именно эти напитки для сегодняшнего вечера", - сказала Лидия Носова.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Кроме того, Распутин очень любил черный чай, говорят, в его доме он заваривался в огромном количестве. Он пил его с сухариками из черного хлеба и крошеными яблоками. Именно в такой вариации гости и чаевничали в завершении вечера. А чай не обычный, а от семьи Колокольниковых. Тюменцы знают, что знаменитые купцы и меценаты занимались этим бизнесом в XIX-XX веках, на данный момент потомки семьи Ледовских-Колокольниковых восстановили это дело и привозят чай из Китая. Они уверяют, что нашли те самые плантации, откуда их предки привозили чай.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Существует и легенда Колокольниковых о личном знакомстве с Григорием Распутиным. Это произошло, когда в с. Покровское в 1914 году на старца совершила покушение религиозная фанатичка Хеония Гусева. С тяжелым ранением он лечился в Тюмени, операцию провел местный хирург Александр Владимиров. Тот корпус, где лечился Распутин, до настоящего времени не сохранился. Но на территории современного Перинатального центра, в бывшем Аптекарском саду, теперь стоит памятник Григорию Распутину. А в семье купцов Колокольниковых утверждается, что после операции старец проходил реабилитацию в их доме на Заимке в Тюмени, в районе нынешнего Дома обороны, это здание тоже не сохранилось, построен новодел по его подобию.

Надежда Ледовская-Колокольникова сообщила, что эту историю о нахождении Распутина у ее предков ей рассказывала ее бабушка Маргарита Антоновна Колокольникова, в то время она была ребенком и она хорошо помнит, как Распутин жил у них. Эти воспоминания внучка записала для гостей вечера на видео. Она напомнила о дружбе Антона Колокольникова и врача Александра Владимирова.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

"Они обыкновенно вместе ужинали, а в этот вечер Александр Сергеевич задерживался, притом что он был очень пунктуальным и когда пришел, на него, конечно же, налетели с вопросами, - рассказала Надежда Ледовская-Колокольникова. – Он был очень уставший, но рассказал об операции знаменитому человеку. И с тех пор каждый вечер сообщал что-нибудь интересное о Григории Ефимовиче. Когда пациенту стало лучше, Колокольниковы пригласили его к себе на ужин, а потом и на дачу для восстановления сил. Распутин согласился и гостил в течение полутора недель. Его разместили в спальне на втором этаже, соседствующей с комнатами дочерей Антона Колокольникова Маргариты и Галины. Каждый день и каждое утро Распутин молился, и девочки это слышали, и даже немного посмеивались над его набожностью. Но все дети Колокольниковых боялись его, и когда он спускался со второго этажа, разбегались врассыпную, поскольку считали, что Григорий Распутин знает обо всех их шалостях и может рассказать родителям. При этом Распутин был очень добр к детям, раздавал копеечки, конфетки, научил ловить рыбку на банки, потом бабушки научили этому и меня".

Документов, подтверждающих эту историю, нет, потомки опираются лишь на воспоминания. Но Надежда Ледовская сказала, что в их семейном альбоме была фотокарточка Колокольниковых с Распутиным. Во время частых переездов она затерялась, и семья надеется, что рано или поздно обнаружит ее среди вещей, тогда появится и свидетельство.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Гостей вечера порадовали не только эксклюзивным меню и необыкновенными историческими рассказами, каждый получил подарки от партнеров, сертификаты красоты от Clean Clinic и Body Love, ресторана "Мята", а также миниатюры французской косметики от компании "Локситан". Информационную поддержку оказал Visit Tyumen.

Евгения Тенегина