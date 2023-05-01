  • 30 мая 202330.05.2023вторник
  • USD80,0555
    EUR85,9013
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер западный

Волонтеры Росводоканала собрали продукты для питомцев приюта "Лучший друг"

Общество, 18:29 30 мая 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Крупу и мясные продукты собрали и привезли сотрудники Росводоканала в тюменский приют для животных "Лучший друг" в рамках благотворительной акции "Протяни руку лапам".

С каждым годом число желающих помочь животным на предприятии увеличивается. Добровольцы также передали приюту овощи и хозяйственные принадлежности, поиграли с собаками и выгуляли щенков.

Волонтеры, работающие в приюте, поблагодарили коллектив предприятия за заботу и добрые сердца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные , благотворительность , приют

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 30.05.2023Тюменские волонтеры выхаживают сбитую на трассе лису
18:29 30.05.2023Волонтеры Росводоканала собрали продукты для питомцев приюта "Лучший друг"
18:18 30.05.2023Главную роль в тюменском фильме "Деревня проклятых" исполнит актер Влад Канопка
18:07 30.05.2023На летних "Каникулах с Росгвардией" тюменских детей познакомят с работой ведомства