Волонтеры Росводоканала собрали продукты для питомцев приюта "Лучший друг"
| Фото: Росводоканал Тюмень
Крупу и мясные продукты собрали и привезли сотрудники Росводоканала в тюменский приют для животных "Лучший друг" в рамках благотворительной акции "Протяни руку лапам".
С каждым годом число желающих помочь животным на предприятии увеличивается. Добровольцы также передали приюту овощи и хозяйственные принадлежности, поиграли с собаками и выгуляли щенков.
Волонтеры, работающие в приюте, поблагодарили коллектив предприятия за заботу и добрые сердца.