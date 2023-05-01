Волонтеры Росводоканала собрали продукты для питомцев приюта "Лучший друг"

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Крупу и мясные продукты собрали и привезли сотрудники Росводоканала в тюменский приют для животных "Лучший друг" в рамках благотворительной акции "Протяни руку лапам".

С каждым годом число желающих помочь животным на предприятии увеличивается. Добровольцы также передали приюту овощи и хозяйственные принадлежности, поиграли с собаками и выгуляли щенков.

Волонтеры, работающие в приюте, поблагодарили коллектив предприятия за заботу и добрые сердца.