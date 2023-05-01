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Тюменцы могут установить наблюдение за своим автомобилем

Общество, 15:10 30 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установить наблюдение за своим автомобилем могут жители региона в управлении Росгвардии по Тюменской области. Это новая услуга ведомства по охране транспортных средств.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сказал замначальника отдела вневедомственной охраны по Тюмени управления Росгвардии по Тюменской области подполковник полиции Владимир Звонарев.

"Это сделано для того, чтобы человек мог обезопасить себя, находясь в авто. Например, вы двигаетесь на машине, на вас произошло нападение или другая нестандартная ситуация, угрожающая вашей жизни или здоровью. Тогда вы нажимаете кнопку, сигнал проходит к нам. В течение двух-пяти минут экипаж уже на месте происшествия", - добавил он.

По его словам, услуга работает в двух вариантах. Если автомобиль оборудован последней версией системы "ЭРА-ГЛОНАСС", то в салон ничего дополнительно устанавливать не нужно. По словам Владимира Звонарева, кнопку заведут на оборудование Росгвардии и машина будет отслеживаться по сигналам GPS. Во втором случае на мобильный телефон необходимо установить тревожную кнопку вызова "Мобильная КТС приток-А". Сервис предназначен для передачи тревоги и доступен для скачивания в магазинах приложений.

"Аналогично с квартирами и другими помещениями. Вы также приходите к нам, мы заводим адрес и устанавливаем приложение", - отметил заместитель начальника.

Напомним, свыше 10 тыс. 200 различных объектов в населенных пунктах Тюменской области находятся под охраной областного управления Росгвардии.

Виктория Макарова

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# автомобили , охрана , Росгвардия по Тюменской области

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