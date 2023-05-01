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В Тюмени 184 молодые семьи получат выплаты на приобретение жилья в 2023 году

Экономика, 20:22 30 мая 2023

ИА "Тюменская линия"

184 молодые семьи Тюмени смогут улучшить жилищные условия на средства господдержки до конца 2023 года. Вопросы обеспечения жильем данной категории граждан рассмотрели на заседании коллегии городской администрации 30 мая.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

За три года социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 373 молодым семьям. Общий объём израсходованных бюджетных средств для предоставления выплат в 2022 году составил 222,6 млн рублей.

"Участники федеральной программы могут направить социальную выплату на приобретение жилого помещения, строительство жилого дома, на погашение суммы основного долга и уплату процентов по жилищным кредитам", - рассказал Кухарук.

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# жилье , Руслан Кухарук , социальные выплаты

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