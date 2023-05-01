Тюменские артисты представят югорчанам спектакли "Тартюф" и "Ханума"

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Спектакль "Тартюф" по пьесе Мольера представили на сцене Сургутской филармонии артисты Тюменского драматического театра 30 мая. Постановка проходит в в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество".

Спектакль поставил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман. Выступление тюменских артистов проходит с аншлагом.

Комедию "Ханума" жители Сургута увидят 31 мая. Несколько лет назад Тюменский драматический театр привозил ее в Сургут.

"Наша задача - представить югорчанам яркие, интересные спектакли, которые для нас очень ценные. Их основой является классический репертуар, музыкальный репертуар", - отметил директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев.

Также в рамках проекта "Культурное сотрудничество" в Нижневартовске и Нефтеюганске выступят ансамбль "Зори Тюмени" и оркестр "Камерата Сибири".

Межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" — это гастроли творческих коллективов Тюменской области в городах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Мы живем в едином культурном пространстве, вместе участвуем в масштабных проектах. Таких, к примеру, как акция "Большие книжные гонки", которую проводит Государственная библиотека Югры под эгидой проекта "Арктический литературный мост Югра-Ямал-Тюмень". Принять участие в акции может любой", - рассказала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

Проект позволит жителям автономных округов увидеть лучшие музыкальные, театральные, танцевальные постановки творческих коллективов Тюменской области. Каждый участник проекта имеет интересную историю создания и развития, достижения и уникальные особенности.

"Уверен, культурное сотрудничество подарит жителям Югры яркие впечатления, расширит возможности общения между территориями, укрепит наши культурные связи. И вдохновит на новые совместные проекты", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Подробная афиша проекта представлена на официальном сайте.