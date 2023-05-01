За оскорбление судьи житель Тюмени заплатит 30 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За оскорбление судьи тюменец заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Мужчина 1957 года рождения признан виновным в неуважении к суду. Установлено, что 17 июня 2022 года тюменец участвовал в заседании областного Арбитражного суда Тюменской области.

Во время оглашения решения, которым ему было отказано в удовлетворении его требований, тюменец оскорбил председательствующего судью.

В суд мужчина не признал свою вину в полном объеме и пояснил, что оскорбительные высказывания он адресовал не судье, а представителю истца, а признательные показания он отрицает.