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Тюменская "Лавка добра" принимает одежду и обувь для детей

Общество, 18:34 31 мая 2023

группа "Творить добро - просто" ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" ВКонтакте

Сбор детских вещей в "Лавку добра" открыл региональный центр "Семья" в честь Дня защиты детей. Тюменцы могут принести летнюю одежду и обувь хорошего качества, развивающие игры, самокаты, спортивный инвентарь для активного отдыха, сообщают организаторы.

Оказанная помощь будет передана малоимущим и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Вещи принимаются по адресу ул. Амурская, 150 в рабочее время. Также можно привезти их вечером и оставить у дверей в "Лавку добра". Если собранных вещей окажется слишком много и понадобится въезд на территорию, необходимо позвонить охране по номеру, указанному на шлагбауме.

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# лавка добра , сбор вещей

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