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26 млн рублей из бюджета Тюменской области направлено на проект больничного комплекса в Ярково

Экономика, 15:04 31 мая 2023

ИА "Тюменская линия"

26 млн рублей из бюджета Тюменской области направлено в 2023 году на создание проектно-сметной документации строительства больничного комплекса в с. Ярково. Предпроектные работы проведены в 2022 году, на эти цели было направлено 200 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

"При строительстве комплекса зданий для областной больницы № 24 в селе Ярково планируется размещение стационара на 95 коек, поликлиники на 600 посещений, административного корпуса, гаража на 20 машиномест, здания пищеблока", - уточнили эксперты.

После того, как проект будет создан, согласован, его направят на госэкспертизу. Затем на региональном уровне решат вопрос о начале строительства объекта здравоохранения, пояснили в ГУСе.

Глава Ярковского района Евгений Золотухин рассказал, что правительство Тюменской области оказывает большую поддержку по обновлению транспортного парка системы здравоохранения. В прошлом году в район поступило шесть автомобилей "Лада Ларгус". Новые скорые "Газель" и УАЗ для труднодоступных территорий. В 2023 году получили четыре автомобиля "Лада Гранта".

По нацпроекту "Демография" пять ФАПов ввели в эксплуатацию в 2022 г.

Анжела Лебедева

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# больница , ГУС Тюменской области , национальный проект Демография , Ярково

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