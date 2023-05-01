Речной флот "Транснефть – Сибири" готов к навигации

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нефтепроводчики завершили подготовку собственного водного транспорта к периоду навигации 2023 года. Водный транспорт применяется для перебазировки транспортных средств, специальной техники, технологического оборудования и материально-технических ресурсов в труднодоступные для наземной доставки места, а также для доставки персонала к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов, проведения учебно-тренировочных занятий, сообщает пресс-служба компании.

В структурных подразделениях нефтетранспортного предприятия на плавсредствах проведен ремонт и техническое обслуживание узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализации, испытано спасательное оборудование и противопожарный инвентарь, обновлены лоцманские карты. Суда приняты в эксплуатацию, получены разрешения инспектирующих органов.

Филиалы компании располагают 145 единицами водного транспорта, в числе которых - 10 буксиров, девять служебно-разъездных катеров, нефтесборщик, четыре судна на воздушной подушке, 18 катеров-бонопостановщиков, а также 12 единиц несамоходных судов (баржи) и 95 моторных и гребных лодок. В соответствии с перспективным планом укомплектования внутреннего водного транспорта, утвержденным в ПАО "Транснефть", которое в этом году отмечает 30-летие, в 2023 году запланировано приобретение еще шести единиц плавсредств.

Плавсредства базируются в Тюменском, Урайском, Тобольском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Ноябрьском, Уренгойском управлениях магистральных нефтепроводов, а также в Специализированном управлении по предупреждению и ликвидации аварий.

Суда курсируют по всему Обь-Иртышскому бассейну: реки Обь, Иртыш, Пур, Таз и все боковые притоки – Тура, Тобол, Тавда, Сосьва, Конда, Балык, Салым, Юган. На территории Тюменской области, ХМАО-Югры навигация ведется с первых чисел мая, в ЯНАО эксплуатация водного транспорта начинается в июне.