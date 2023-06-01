Уличный кинотеатр, смотровую площадку и круговую тропу сделают в тематическом парке "Тобол" летом

| Фото: park_tobol | Фото: park_tobol

Уличный кинотеатр, смотровую площадку с видом на Иртыш, круговую тропу сделают в тематическом парке "Тобол" в Тобольске летом 2023 года. На реконструкцию территории парк выиграл во втором конкурсе проектов "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тюменской области" более 16 млн 980 тыс. рублей.

"Цель нашей заявки направлена на то, чтобы расширить место для прогулок туристов, потому что многие говорили, что у нас стоит всего два домика, зайти некуда. Благодаря грантовой поддержке мы дадим нашим посетителям возможность полностью обойти весь парк, появятся новые локации", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор АНО "Посад сибирских старожилов" Анастасия Романова.

По ее словам, сейчас парк занимает 1,5-2 га земли, но после реконструкции площадь "Тобола" увеличится до 7 га. Организаторы за лето укрепят смотровую площадку, которая сейчас находится в аварийном состоянии, откроют "Бухарское подворье". В нем будут проводить мероприятия, организовывать экспозиции. К примеру, планируется церемония по мотивам чайного пути.

На площадке установят всесезонный кинотеатр под открытым небом. Уже в июле зрителям начнут показывать короткометражные фильмы 2022-2023 годов с кинофестиваля "Алафейская гора". Также пройдут встречи с артистами и режиссерами, снимавшимися в этих картинах.

"Дома утеплим, в частности, "Бухарское подворье", "Кабак", где люди играют в домино и карты. Сделаем отдельный теплый санузел. Для этого подведем воду, установим септик. Все это мы делаем для круглогодичного доступа туристов к нам", – добавила Анастасия Романова.

Большая часть расходов пойдет на создание круговой тропы вокруг парка. Для этого нужно убрать сорняки, снять слой земли, отсыпать дорожку щебенкой, песком, а потом присыпать щепой.

Основные работы завершат к ноябрю, а до лета 2024 года проведут электричество, утеплят дома и многое другое. "Это те моменты, которые можно доделать в холодный период", - считает гендиректор АНО "Посад сибирских старожилов".

| Фото: из сообщества "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Напомним, Тобольск стал местом съемки кинофильма и телесериала "Тобол". Декорации для него построили внушительные, поэтому после окончания работы их было решено оставить. Так появился одноименный тематический парк, где можно прочувствовать на себе и колорит съемочного процесса, и атмосферу времен Петра I.

"Уникальность нашей площадки, декораций именно в том, что они построены из натурального дерева. Обычно все создается из пенопласта и потом утилизируется. Здесь решили оставить. Но, несмотря на то, что все построено из настоящего дерева, оно имеет свойство быстро приходить в негодность. Наша основная задача сегодня сохранить то, что уже построено, то, во что мы уже вложились, дать этому жизнь и дать возможность нашим туристам показать как можно больше объектов", - подчеркнула Анастасия Романова.

Она отметила, что, несмотря на реконструкцию, "Тобол" продолжит работу в полном масштабе. Для посетителей играют иммерсивный спектакль "Авось, Небось и Как-нибудь", можно сходить на экскурсии, сыграть в домино, угоститься квасом и насладиться атмосферой Тобольска VIII века в декорациях посада сибирских старожилов. Полная афиша размещена в группе парка во ВКонтакте и на сайте.

Напомним, 14 представителей туристической индустрии выиграли более 134 млн рублей во втором областном конкурсе проектов "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тюменской области".

Виктория Макарова