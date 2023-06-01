Фуат Сайфитдинов оценил меры поддержки бизнеса в Тюменской области

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Показатели социально-экономического развития Тюменской области за 2022 год говорят о том, что региональная экономика работает стабильно и эффективно. Этому во многом способствует созданная в регионе законодательная база, предусматривающая целый комплекс мер поддержки бизнеса. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на заседание Совета глав законодательных органов субъектов Уральского федерального округа, которое провел полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Тюменская область, по словам Фуата Сайфитдинова, уже давно и планомерно работает в этом направлении. "В регионе предусмотрена разного рода финансовая и нефинансовая, грантовая поддержка, предоставляются налоговые льготы и послабления, оказывается организационная и консультативная помощь бизнесу. Наиболее востребованная и эффективная мера – возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг", - сообщил он.

Кроме того, на территории действует уникальный в масштабах страны "промышленный кешбэк" - возмещение до 5% от стоимости импортозамещающей продукции и услуг, приобретенных у тюменских предприятий.

В 2023 году Фонд микрофинансирования Тюменской области запустил новую программу "Инвестиционные займы". Их смысл в длинном сроке кредитования – до 5 лет и низкой процентной ставке – это ключевая ставка Центрального банка России.

Несомненно, санкционное давление стало еще одним стимулом для поиска других способов развития региональной экономики. Так, в 2023 году появится новый инструмент – субсидия держателям специальных инвестиционных контрактов. Их важная особенность в том, что инвестор должен заниматься решением серьезных технологических задач, стоящих перед регионом, например, в сфере импортозамещения.

Значительно увеличена в 2023 году финансовая поддержка инноваторов и бизнеса в сфере информационных технологий. Будет продолжена активная поддержка АПК. "Реализуемые меры поддержки помогли предприятиям области адаптироваться и продолжить работу в условиях санкционного давления, а также, что очень важно, позволили сохранить рабочие места", - подчеркнул председатель тюменской облдумы.

Говоря о региональном рынке труда, Фуат Сайфитдинов отметил, что в организациях реального сектора экономики Тюменской области существует нехватка специалистов – требуются инженеры, электросварщики, слесари-ремонтники, представители других профессий.

По мнению депутата, ответом на этот вызов может стать усиление профориентационной работы и профильной подготовки кадров на всех уровнях образования: в школах, техникумах и колледжах, вузах. И Тюменская область уверенно двигается в этом направлении.

"У нас реализуется проект корпоративного взаимодействия "Школа-Вуз-Предприятие". Уже открыто 12 корпоративных классов с участием ведущих предприятий региона, а также 40 отраслевых индустриальных классов на базе Тюменского индустриального университета, - рассказал он. - На базе профессиональных образовательных организаций открыты 72 современные мастерские в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Кроме того, реализуется более 140 образовательных программ по подготовке квалифицированных рабочих кадров для АПК, машиностроительной отрасли, транспорта, лесного, жилищно-коммунального хозяйств, строительства.

В партнерстве с компанией "СИБУР" в 2020 году открыт Центр развития инженерно-технической экспертизы Сибуринтех. Серьезная работа проводится и в сфере подготовки специалистов с высшим образованием. Вводятся новые, необходимые для экономики региона, специальности.

В прошлом году в Тюмени на Промышленно-энергетическом форуме было заключено соглашение между правительством области, ТюмГУ и ТИУ об открытии межвузовской "Передовой инженерной школы".

Успешно реализуются совместные программы дополнительного профобразования с корпорациями. Ключевые партнеры Тюменской области в этой работе – "Газпром нефть", "СИБУР" и "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг".

Расширяется механизм целевого приема, где в качестве заказчиков выступают предприятия реального сектора экономики. В вузах ТюмГУ, ТИУ открыты центры карьеры, которые работают с потенциальными работодателями, изучают рынок труда, анализируют перспективы трудоустройства, организуют карьерные мероприятия.