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Тюменским студентам-медикам предложили работу в Тобольске

Общество, 13:43 01 июня 2023

www.tyumsmu.ru

Старшекурсники Тюменского медицинского университета посетили областную больницу №3 и медицинский колледж в Тобольске. Поездку организовал Центр развития карьеры ТМУ, который вместе с департаментом здравоохранения Тюменской области реализует программу "Сельско-медицинский карьерный туризм", сообщает пресс-служба вуза.

Студенты старших курсов Института общественного здоровья и цифровой медицины, которые обучаются по направлению подготовки "Сестринское дело", посетили Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова. Им рассказали о новых специальностях и предложили занять вакантные должности преподавателей разных дисциплин после окончания вуза.

Также студенты узнали об условиях, созданных для молодых специалистов, наставничестве и преимуществах трудоустройства в колледже. Ребятам показали зуботехническую лабораторию, мастерскую лабораторного анализа, социальной работы, симуляционный центр, где организована виртуальная модель мини – клиники и другие подразделения.

Выпускники Института клинической медицины и Института материнства и детства побывали в областной больнице №3. Ребята познакомились с коллективом, с центрами онкологической и урологической медицинской помощи, кабинетом рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, другими службами и отделениями поликлиники и стационара. Будущие врачи узнали о корпоративной культуре медучреждения, мерах социальной поддержки и системе наставничества.

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# Тобольск , Тюменский медицинский университет

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