Судебный процесс над нейросетью впервые прошел в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело на нейросеть "Коллектив" впервые поступило в Тюменский областной суд. Его рассмотрение состоялось с участием присяжных заседателей 1 июня. Процесс смоделировала группа студентов института государства и права Тюменского государственного университета.

"Впервые в России, и в мире будем судить самую настоящую нейросеть. Будем смотреть, каким образом ей удастся защититься. Исходя из фабулы дела, выходит, что нейросеть виновна в многочисленных убийствах, в несоблюдении техники безопасности на производстве, причинении вреда имуществу. Обвинение довольно широкое", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" студент 1 курса магистратуры направления "Юриспруденция" института государства и права ТюмГУ, "председательствующий судья" Никита Калашников.

Более двух месяцев студенческое научное общество института работало над проектом судебного процесса. Преподаватели помогали им частично, только в качестве наставников.

"Сам по себе процесс необычный, нестандартный – выходит за рамки обучения. Подобные кейсы нигде и никогда не рассматривались. Это дает возможности и для творчества, и для саморазвития. Ребята консультировались, брали наметки, чтобы не противоречить действующему законодательству. В остальном все делали самостоятельно", - говорит доцент института государства и права ТюмГУ Галина Пережогина.

Процесс над нейросетью прошел в строгом соблюдении всех судебных норм. В течение полутора часов длились судебные прения с участием двух прокуроров, адвоката, присяжных заседателей. Заслушивались свидетели по делу. Речь для обвиняемой, кстати, написал чат-бот с искусственным интеллектом. Суть дела заключалась в том, что нейросетью завладел плохой ученый, который настроил роботов убивать людей, разрушать производства.

Представитель надзорного ведомства настаивал на отключении нейросети "Коллектив", удалении всех файлов. Решение присяжных и судей – оправдать искусственный интеллект.

"Это моделирование, не настоящий процесс, но как основа может быть использована для мировой практики", - уверен "председательствующий судья" Никита Калашников.

Добавим, помощь в проведении процесса студентам оказала объединенная пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Анжела Лебедева