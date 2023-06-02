100 артистов из 26 городов выступят на фестивале "Музсходка" в Тюмени

| Фото: группа "Фестиваль «Музсходка»" ВКонтакте | Фото: группа "Фестиваль «Музсходка»" ВКонтакте

100 артистов из 26 городов страны выступят на 8 площадках фестиваля "Музсходка" в Тюмени 3 июня. Сцены разделены по жанрам и расположены максимум в 10–15 минутах ходьбы друг от друга, сообщают организаторы.

Площадка "Неоклассика и джаз" расположится у Тюменской филармонии, "Акустика" — на пересечении улиц Дзержинского и Володарского, "Рок" — на парковке за гостиницей "Евразия", "Хип-хоп" — на пересечении улиц Дзержинского и Комсомольской, "Электроника + DJ" — во дворе "МХТ", "Этно и детская сцена" — у ДК "Нефтяник", "Поп-сцена" — у "Конторы пароходства", "Рок на набережной реки Тура" — на парковке на Масловском взвозе.

Фестиваль начнется в 15 часов на пересечении улиц Дзержинского и Республики, его откроет пластический перформанс от мастерской CAPSУЛА и самба-шествие от школы барабанов "Полиритмия". Официальное открытие фестиваля пройдет в 15 часов 40 минут у ДК "Нефтяник".

Все крупные сцены будут работать до 22 часов, а диджеи останутся со слушателями до полуночи. Закрытие фестиваля — в 21 час 50 минут у "Конторы пароходства".

Помимо концертной программы фестиваль включает образовательный блок с федеральными экспертами и открытым обучающим интенсивом для музыкантов в мультицентре "Моя Территория" (ул. Ванцетти, 1), начало — с 10 часов.

Подробная программа фестиваля и мастер-классов — в группе ВКонтакте. Возрастное ограничение 6+