В Нижнетавдинском районе ключи от квартир в новом доме вручили 27 детям-сиротам

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Ключи от квартир в новом доме 27 детям-сиротам вручили в Нижнетавдинском районе.

По проекту все жилые помещения в доме — однокомнатные, площадью от 31 до 34 кв. м. К моменту сдачи их оборудовали счетчиками, сантехникой, кухонными плитами, сообщает администрация района.

Вручая ключи новоселам, глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов пожелал им семейного уюта и удачи на новом этапе жизни.