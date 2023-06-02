В Нижнетавдинском районе ключи от квартир в новом доме вручили 27 детям-сиротам
| Фото: администрация Нижнетавдинского района
Ключи от квартир в новом доме 27 детям-сиротам вручили в Нижнетавдинском районе.
По проекту все жилые помещения в доме — однокомнатные, площадью от 31 до 34 кв. м. К моменту сдачи их оборудовали счетчиками, сантехникой, кухонными плитами, сообщает администрация района.
Вручая ключи новоселам, глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов пожелал им семейного уюта и удачи на новом этапе жизни.