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В Нижнетавдинском районе ключи от квартир в новом доме вручили 27 детям-сиротам

Общество, 14:02 02 июня 2023

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Ключи от квартир в новом доме 27 детям-сиротам вручили в Нижнетавдинском районе.

По проекту все жилые помещения в доме — однокомнатные, площадью от 31 до 34 кв. м. К моменту сдачи их оборудовали счетчиками, сантехникой, кухонными плитами, сообщает администрация района.

Вручая ключи новоселам, глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов пожелал им семейного уюта и удачи на новом этапе жизни.

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# господдержка , дети-сироты , жилье , Нижнетавдинский район

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