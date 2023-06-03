Летнюю педиатрическую школу откроют в Тюменском медуниверситете

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Летняя педиатрическая школа "Детский врач – выбор будущего!" впервые пройдет в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) с 3 по 7 июля. Участие в ней смогут принять старшеклассники 9 - 11 классов. Обучение бесплатное, сообщает пресс-служба вуза.

Летняя педиатрическая школа позволит подросткам определиться с профессией и приобрести практические навыки. Ведущие преподаватели вуза ответят на вопросы подростков, расскажут об обучении в Тюменском медицинском университете, о предъявляемых к студентам требованиях.

Ребята получат практический опыт оказания первой медицинской помощи и отработают все манипуляции на фантомах. Школьники научатся выполнять сердечно-легочную реанимацию, правильно действовать при переломах и обмороках, измерять и оценивать физиологические показатели человека, узнают об особенностях развития организма ребенка.

Запланированы экскурсии на клинические базы Тюменского медицинского университета с посещением кабинета педиатра, а также знакомство с историей развития педиатрии в Тюменской области. На встрече с профессором вуза старшеклассники узнают о современных тенденциях развития этого направления медицины, наиболее востребованных и перспективных специальностях.

Регистрация на летнюю педиатрическую школу продлится до 28 июня по ссылке.