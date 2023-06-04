Психолог из Тюмени назвала правила безопасного знакомства в онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правила безопасного знакомства в онлайн назвала психолог Диляра Каримова из Тюмени. Определить, стоит ли продолжать общение в соцсетях или прекратить переписку можно по нескольким признакам адекватности собеседника. Настораживать должны старые фотографии, как и их отсутствие.

"В анкете он или она указывает желаемые параметры партнера, но не свои. Цитирует высказывания с громкими обещаниями. В переписке о себе говорит крайне лаконично, проявляет резкую смену настроения – от радости до агрессии. Засыпает комплиментами, смайликами, ожидая в ответ взаимности", – обозначила настораживающие признаки эксперт.

Также она добавила, если человек настаивает на скорейшей встрече, интересуется адресом, просит телефон, предлагает выйти на видеосвязь – это также вызывает тревогу. В этом случае важно вовремя отсеять партнера, который не подходит для желаемых отношений, пишет АиФ-Тюмень.