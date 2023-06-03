Фестиваль "Музсходка" проходит на восьми площадках в Тюмени

| Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Фестиваль "Музсходка" проходит в Тюмени 3 июня. На восьми площадках выступают сотни музыкантов из разных городов России.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук, в центре города царит позитивная атмосфера.

"С организатором и идейным вдохновителем Ивановой Сюзанной я дал старт мероприятию у ДК "Нефтяник". Яркое настроение подарили всем ребята из самбошествия, которые исполнили классические бразильские ритмы. Мы прошли по площадкам на ул. Дзержинского. На открытых сценах выступают не только профессионалы, но и люди, для которых музыка - это хобби", - рассказал глава Тюмени.

Он отметил, что у каждой площадки свой характер и свои поклонники. И артисты, принявшие участие в фестивале, выступают с удовольствием.

Руслан Кухарук подчеркнул, что фестиваль проводится в Тюмени третий раз и уже зарекомендовал себя как важное культурное событие. Интересные программы участников, теплая и дружеская атмосфера стали визитной карточкой тюменского лета.

"Этот красочный фестиваль позволяет нам еще раз обратить внимание на наши таланты, на то, что в Тюмени можно реализовывать интересные и яркие проекты, развивать культурные традиции города", - добавил он.