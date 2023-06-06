Шесть человек пострадали в аварии на трассе под Ялуторовском

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Шесть человек, из которых четверо детей пострадали в аварии на 175-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск. Столкновение Renault и LADA Vesta произошло, когда один из водителей пошел на обгон машины второго, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара машины отбросило в кювет. Движение на региональной автодороге не затруднено.

Пострадавшие доставлены в ялуторовскую больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.