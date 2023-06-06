  • 6 июня 20236.06.2023вторник
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-западный

Шесть человек пострадали в аварии на трассе под Ялуторовском

Происшествия, 19:07 05 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Шесть человек, из которых четверо детей пострадали в аварии на 175-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск. Столкновение Renault и LADA Vesta произошло, когда один из водителей пошел на обгон машины второго, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

От удара машины отбросило в кювет. Движение на региональной автодороге не затруднено.

Пострадавшие доставлены в ялуторовскую больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 05.06.2023Шесть человек пострадали в аварии на трассе под Ялуторовском
16:49 05.06.2023Тюменец продал несуществующие фасады на 1,2 миллиона рублей
14:15 05.06.2023Подростка на электросамокате сбила "Лада" в Тюменском районе
13:31 05.06.2023В Тюменской области перекрыли межрегиональные каналы поставки наркотиков