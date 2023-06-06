Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 7 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки предупреждают жителей Тюменской области. Во второй половине ночи 7 июня и до конца суток на территории региона ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду. Также возможен крупный град, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Температура воздуха 7 июня ночью составит от 12 до 17 градусов, местами до 22. Ветер северо-восточный от 6 до 11 м/с, в отдельных районах порывы до 21 м/с, пройдут кратковременные дожди, в западных районах Тюменской области – ливни.

Днем 7 июня температура воздуха составит от 22 до 27 градусов, местами до 35. Ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах - грозы и град. Ветер от северо-восточного до северо-западного 6-11 м/с, порывы до 18-23 м/с.

Жителям региона напоминают, что в связи с ожидаемыми погодными условиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. Они могут быть связаны с авариями на системах электроснабжения, повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций. Также возможны ограничения движения на дорогах, ДТП на дорогах регионального и муниципального значения.