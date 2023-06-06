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Водитель и пассажир легковушки погибли на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 18:14 06 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли в аварии на 141-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Здесь столкнулись "Лада" и Volkswagen. По предварительным данным, водитель "ВАЗ", совершая обгон, не справился с управлением. От удара с попутно идущим автомобилем Volkswagen, "Лада" опрокинулась в кювет.

Личности погибших и обстоятельства трагедии уточняются.

Движение по федеральной автодороге не ограничено.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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