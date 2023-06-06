Стену многоэтажки у озера Тихое в Тюмени украсит граффити

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благоустройство территории, прилегающей к озеру Тихое на ул. Муравленко продолжается. Здесь появятся мосты, будут высажены ивы, лилии, барбарис, а также другие водные и береговые растения. Открытие нового места отдыха горожан запланировано на третий квартал 2023 года.

Всего работы на объекте включают в себя три этапа, первый был выполнен в 2020 году - была построена дамба, а озеро перекачано в отдельный котлован. После того, как дно естественного водоема было очищено и стало глубже на полтора метра, воду вернули. Об этом рассказал технический директор компании "Брусника" Константин Боган.

Вторым этапом стало благоустройство прибрежной территории, строительство мостов и терасс. На заключительном третьем этапе высаживаются растения и укрепляется берег озера. Террасы для прогулок выполняются из досок лиственницы, древесины, наименее подверженной воздействию влаги и солнечных лучей.

Высаженные вдоль озера деревья не только украсят ландшафт, но и будут укреплять берег водоема и насыщать воздух кислородом. Водные растения будет полезны обитающим в озере рыбам.

Помимо этого, планируется уже привести в соответствие с новым местом отдыха и здания уже существующей в районе жилой застройки. Так, на фасаде дома по ул. Газовиков, 30, выходящем на озеро, может появиться граффити.

"Фасад имеет необычное каскадное исполнение, - считает Руслан Кухарук, - Это позволяет украсить его, например, разместить на нем рисунок в технике граффити, чтобы здание не диссонировало с новым обьектом. Варианты оформления будут предложены жителями Тюмени и они выберут наиболее понравившийся".

Кроме того, глава города отметил необходимость интегрировать камеры наблюдения, которые будут установлены в ходе благоустройства, в систему "Безопасный город".

"У полиции должна быть возможность в реальном времени следить за обстановкой и реагировать на случаи вандализма и другие происшествия, чтобы озеро Тихое соответствовало своему названию", - считает глава Тюмени.

Николай Ступников