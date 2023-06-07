В Тюменской области выпустили более трех тысяч сертификатов на протезы

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 3 тыс. сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) выпущено в Тюменской области. Общая сумма составила 178 млн рублей, сообщает региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Перечень технических средств реабилитации, которые можно приобрести по электронному сертификату, расширили с июня. Теперь в нем предусмотрено 26 новых позиций, включая протезы верхних и нижних конечностей. Всего в списке уже около 270 различных средств реабилитации.

До сих пор получить средства реабилитации можно было двумя способами. Первый – это подать заявку в Социальный фонд и дождаться выдачи изделия. Второй – самостоятельно купить протез и затем получить компенсацию расходов в Социальном фонде. Теперь доступна еще и опция с электронным сертификатом.

Возможности этого способа постепенно расширяются. Если на первом этапе сертификат позволял купить только серийные ТСР, теперь это еще и индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Это позволяет подобрать именно то изделие, которое подойдет для комфортной реабилитации и социализации с учетом необходимых функциональных характеристик и особенностей здоровья.