  • 7 июня 20237.06.2023среда
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северный

Опасный пансионат для пожилых и инвалидов расселили в Тюмени

Общество, 12:25 07 июня 2023

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Работу частного пансионата после выявления многочисленных нарушений по решению суда приостановили в Тюмени судебные приставы. В гостиничном комплексе по ул. Молодежной круглосуточно находились около 40 человек. Расселение бывших постояльцев в семьи и госучреждения продолжалось двое суток.

Выяснилось, что учреждение работает с многочисленными нарушениями, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Многие из постояльцев не могли обслуживать себя самостоятельно, а из персонала были только четыре санитара.

На семи этажах здания проживали пожилые маломобильные люди, многие нуждались в медицинской помощи. Только за время работы судебных приставов были госпитализировано четыре постояльца. Выяснилось также, что гостиница не состоит в реестре поставщиков социальных услуг.

В коридорах стоял резкий запах, постояльцы лежали на неубранных постелях и просили о помощи, однако управляющий убеждал, люди живут в комфортных условиях. В пансионате проводились доскональные проверки со стороны Роспотребнадзора и МЧС, но руководство заведения игнорировало все их предписания.

Ни родственников постояльцев, ни новых потенциальных клиентов о решении суда сотрудники опасного пансионата не предупредили. Оповестить их о расселении пришлось сотрудникам регионального департамента соцразвития. Для родственников это стало новостью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пансионаты , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 07.06.2023Речные экскурсии с историческими персонажами запустят на тюменских теплоходах с 8 июня
12:25 07.06.2023Опасный пансионат для пожилых и инвалидов расселили в Тюмени
12:14 07.06.202340 активистов Упоровского района очистили от мусора берега местных водоемов
12:03 07.06.2023Тюменские колледжи передадут бойцам СВО автобусы и грузовики