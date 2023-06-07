Опасный пансионат для пожилых и инвалидов расселили в Тюмени

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Работу частного пансионата после выявления многочисленных нарушений по решению суда приостановили в Тюмени судебные приставы. В гостиничном комплексе по ул. Молодежной круглосуточно находились около 40 человек. Расселение бывших постояльцев в семьи и госучреждения продолжалось двое суток.

Выяснилось, что учреждение работает с многочисленными нарушениями, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области. Многие из постояльцев не могли обслуживать себя самостоятельно, а из персонала были только четыре санитара.

На семи этажах здания проживали пожилые маломобильные люди, многие нуждались в медицинской помощи. Только за время работы судебных приставов были госпитализировано четыре постояльца. Выяснилось также, что гостиница не состоит в реестре поставщиков социальных услуг.

В коридорах стоял резкий запах, постояльцы лежали на неубранных постелях и просили о помощи, однако управляющий убеждал, люди живут в комфортных условиях. В пансионате проводились доскональные проверки со стороны Роспотребнадзора и МЧС, но руководство заведения игнорировало все их предписания.

Ни родственников постояльцев, ни новых потенциальных клиентов о решении суда сотрудники опасного пансионата не предупредили. Оповестить их о расселении пришлось сотрудникам регионального департамента соцразвития. Для родственников это стало новостью.