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13-летний мотоциклист попал в ДТП в Тюменской области

Происшествия, 12:36 07 июня 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летний мотоциклист попал в ДТП в Голышмановском городском округе. Школьник не справился с управлением "Уралом" и съехал с дороги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Подросток получил травмы, его 17- летний пассажир не пострадал. По предварительным данным, школьник без разрешения взял мотоцикл у отца и поехал с другом в соседнюю деревню. На место аварии вызвали родителей.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой травмой ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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