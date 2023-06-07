13-летний мотоциклист попал в ДТП в Тюменской области
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
13-летний мотоциклист попал в ДТП в Голышмановском городском округе. Школьник не справился с управлением "Уралом" и съехал с дороги, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Подросток получил травмы, его 17- летний пассажир не пострадал. По предварительным данным, школьник без разрешения взял мотоцикл у отца и поехал с другом в соседнюю деревню. На место аварии вызвали родителей.
Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой травмой ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.