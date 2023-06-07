  • 7 июня 20237.06.2023среда
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер западный

В селе Упорово построят новую станцию водоподготовки на 600 куб. м в сутки

Общество, 18:08 07 июня 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новую станцию водоподготовки производительностью 600 кубометров в сутки построят и введут в эксплуатацию за год в с. Упорово. Рядом с водоочистными сооружениями строится дополнительный резервуар чистой воды объемом 400 кубометров, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Это позволит увеличить существующую мощность сооружений вдвое, до 1 тыс. 200 кубометров. Вода, очищенная на новых сооружениях, поступит в дома жителей с. Упорово по новым трубам.

В рамках реализации проекта "Росводоканал Тюмень" построит в селе водопровод из прочных полимерных материалов протяженностью более 31 км. Работы ведутся по федеральному проекту "Чистая вода".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Росводоканал Тюмень , Упорово

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:20 07.06.2023Профилактику правонарушений среди подростков обсудили в Тюменской области на совещании с заместителем генпрокурора РФ
18:51 07.06.2023Водители электросамокатов не могут проехать в 30 локациях Тюмени
18:45 07.06.202324 этнодома встретят тюменцев на фестивале "Мост дружбы"
18:08 07.06.2023В селе Упорово построят новую станцию водоподготовки на 600 куб. м в сутки