В селе Упорово построят новую станцию водоподготовки на 600 куб. м в сутки

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новую станцию водоподготовки производительностью 600 кубометров в сутки построят и введут в эксплуатацию за год в с. Упорово. Рядом с водоочистными сооружениями строится дополнительный резервуар чистой воды объемом 400 кубометров, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Это позволит увеличить существующую мощность сооружений вдвое, до 1 тыс. 200 кубометров. Вода, очищенная на новых сооружениях, поступит в дома жителей с. Упорово по новым трубам.

В рамках реализации проекта "Росводоканал Тюмень" построит в селе водопровод из прочных полимерных материалов протяженностью более 31 км. Работы ведутся по федеральному проекту "Чистая вода".