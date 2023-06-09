Спектакль "Свалка" представит тюменский театр на Базарной площади Тобольска

| Фото: vk.com/budilnik.teatr | Фото: vk.com/budilnik.teatr

Экологический уличный экоспектакль "Свалка" в жанре клоунада представит на Базарной площади Тобольска театральная мастерская "Будильник" 10 июня, начало в 20 часов 30 минут. Он обращает внимание людей на проблему загрязнений не через скучные нравоучения, а через объемные завораживающие декорации, интересные костюмы и понятный сюжет.

Об этом директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина написала на своей странице во ВКонтакте.

"Благодаря тому, что всё происходит в открытом пространстве возникает захватывающее ощущение масштабности, а также это прекрасная возможность всем желающим присоединиться к просмотру! Кстати, все декорации сделаны из использованных материалов, которые потом будут переданы в переработку!" - отметила она.

С 16 до 20 часов на Базарной площади будет работать "ЭкоТочка": игры, лекции, прием вторсырья и правила сортировки мусора - как, куда и, главное, зачем расскажут экоактивисты проектов "Эко Тобольск"и "Чистый путь". Все желающие смогут через игру разобраться в том, как минимизировать свой экологический след.

ЭкоБазар - обмен вещами - с 16 до 18 часов. "На ЭкоБазаре устроим большой обмен вещами. Приносите вещи и одежду, которые вам стали не нужны, малы или вы просто купили что-то, а потом поняли - это вам не нужно. А кому-то точно нужно! Дети с большим удовольствием включаются в процесс обмена!" - говорит Ионина.

Показ экофильмов под открытым небом начнется в 17 часов и продолжится до 20 часов 30 минут. Желающим нальют бесплатный чай, но только в свою кружку. Одноразовые стаканы не приветствуются.