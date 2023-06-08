Инфокафе о туризме в Тюменской области откроется на ВДНХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Туристический потенциал Тюменской области представят на форуме "Путешествуй!". Он пройдет на ВДНХ в Москве с 8 по 11 июня.

У инфокафе Тюменской области жители и гости столицы смогут продегустировать "кофе с нефтью", тюменское мороженое и чай от потомков купцов Колокольниковых, выиграть сувениры от Visit Tyumen.

В рамках деловой программы форума будет презентованы национальный маршрут "В Сибири по своей воле". Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Челябинской областью, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.