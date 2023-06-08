"Ермаково поле" в Тобольске посещают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и севера

автор фото — Евгений Шульц | Фото: из канала Visit Tyumen на "Яндекс.Дзен" автор фото — Евгений Шульц | Фото: из канала Visit Tyumen на "Яндекс.Дзен"

Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Когалыма, Сургута, Екатеринбурга, Омска, Челябинска и Перми посещают ландшафтный парк "Ермаково поле" в окрестностях Тобольска.

Дендропарк пользуется популярностью. Гости приезжают сюда из разных городов и не остаются равнодушными, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель ООО "Леди тур", экскурсовод Татьяна Грязнова.

"Некоторые думают, что приедут сюда и разговор пойдет про одни только растения. Но на самом деле у нас получается динамичная и живая познавательная экскурсия. Так, например в саду есть роща из более 300 лип. Идея высадить ее возникла, когда в Тобольск приехал писатель Валентин Распутин. В память о своем пребывании он оставил в этом парке такое дерево. С тех пор многие известные люди высаживают здесь деревья", — добавила Татьяна Грязнова.

автор фото — Евгений Шульц | Фото: из канала Visit Tyumen на "Яндекс.Дзен" автор фото — Евгений Шульц | Фото: из канала Visit Tyumen на "Яндекс.Дзен"

В парке насчитывается несколько сотен видов и форм растений. С каталогом культур можно ознакомиться на сайте ботанического сада. Также на территории есть памятники атаману Ермаку, художнику Василию Сурикову, ученому Дмитрию Менделееву, протопопу Аввакуму. Отдохнуть гости могут в беседках и на скамейках.

"Все сформировано в красивую картину. Я вожу здесь экскурсии уже шесть лет. За это время не встретила ни одного человека, который бы равнодушно к этому отнесся. Все выходят с восторгом. Там даже есть часовня и ангел Тобольска", — добавила она.

Экскурсии по "Ермакову полю" проводятся довольно часто, в том числе и зимой. Сюда можно приехать и погулять самостоятельно. Стоимость входа — 200 рублей. "Желательно сначала прослушать экскурсию. После нее люди видят это место по-другому. Экскурсовод обращает внимание на детали, задумку", — сказала Татьяна Грязнова, отметив, что экскурсии проводят и для совсем небольших групп, даже если в них два человека.

автор фото — Евгений Шульц | Фото: из канала Visit Tyumen на "Яндекс.Дзен" автор фото — Евгений Шульц | Фото: из канала Visit Tyumen на "Яндекс.Дзен"

Парку "Ермаково поле" почти 30 лет. Его создателем является председатель общественного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов. Парк был создан на территории бывшего дома отдыха в окрестностях города. Раньше место было заброшенным, замусоренным. Аркадий Елфимов взял 12 га территории в аренду и стал ее облагораживать.

Адрес "Ермакова поля": ул. Крупской, 23. Подробности по телефонам: +7 (3456) 24-67-50, +7 (3456) 22-09-01. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова