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Тюменцам разрешили купаться в озере Нижнее Кривое

Общество, 17:24 08 июня 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акватория озера Нижнее Кривое в центре санаторного типа "Серебряный бор" признана безопасной для купания. Решение по итогам исследования воды и песка выдало региональное управление Роспотребнадзора.

В итоге на 8 июня в Тюмени разрешено купаться в семи водоемах.

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии исследовали 192 пробы воды поверхностных водоемов, из них: 28 проб по санитарно-химическим показателям; 142 - по микробиологическим и вирусологическим; 22- по паразитологическим. Проб, не отвечающих установленным требованиям, не выявлено.

"Для оценки возможности использования водоемов для купания также принимаются во внимание следующие факторы: место расположения водоема, его окружение, функциональное зонирование, решение коммунальных вопросов – наличие общественных туалетов, кабин для переодевания, душевых, малых архитектурных форм, организация сбора и удаления твердых коммунальных отходов", - рассказали эксперты ведомства.

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# водоемы , купание , Управление Роспотребнадзора

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