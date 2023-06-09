В Тюмени участников велоэкскурсий знакомят с историей города и знаковыми объектами

vk.com/museum72.ruslovtsov vk.com/museum72.ruslovtsov

Проект "Крутящие истории" реализует музейный комплекс им. Словцова. Тюменцам и гостям города предлагают совершить путешествие в прошлое на своих велосипедах, самокатах, роликах. Экскурсанты узнают историю Тюмени, начиная от истоков сибирского ханства. Побывают в самых знаковых местах.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил куратор проекта, экскурсовод музейного комплекса им. Словцова Олег Ульянов.

"Мы стартуем от Исторической площади и движемся в сторону Свято-Троицкого мужского монастыря. Спускаемся на набережную и движемся по ней, включая барельефы по истории Тюмени, мост Влюбленных, мост Челюскинцев и оказываемся у Конторы пароходства. Заканчивается экскурсия у Масловского взвоза", - уточнил он.

Участникам велопутешествия выдают защитные шлемы, фирменную манишку, радиогиды. С помощью последних экскурсовод рассказывает участникам проекта об истории Тюмени, начиная с истоков сибирского ханства, становления города с 1586 года. Также ведет рассказ о строительстве города, формировании районов, размещении фабрик, предприятий.

По словам Олега Ульянова, обычно велоэкскурсии проходят раз в неделю. Группа может быть от одного до 20 человек. Ближайшие даты реализации проекта "Крутящие истории" - 10 и 24 июня. Подробней в соцсетях музейного комплекса.

Анжела Лебедева