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Завхоз за счет медучреждения покупал стройматериалы для своего хозяйства

Происшествия, 12:25 09 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил завхоз медучреждения в Упоровском районе за мошенничество на 300 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в 2021 году мужчина на основании выданных на его имя доверенностей приобретал строительные материалы, бытовую технику и хозяйственные товары. Однако он не передавал товары в учреждение, а использовал их в личном хозяйстве.

Подсудимый добровольно частично погасил причиненный ущерб, судом удовлетворен гражданский иск к обвиняемому на сумму 299 тыс. рублей

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# суд , Упоровский район

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