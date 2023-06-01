Фольклорный концерт, мастер-классы и выставка золотного шитья ждут тюменцев на улице Дзержинского

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт народного творчества, выставка золотного шитья, мастер-классы по основам ткачества и деревянной игрушке проходят в рамках областного фестиваля "Этнолето" на улице Дзержинского в Тюмени 10 июня. Мероприятие продлится до 20 часов, сообщают организаторы.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала главный специалист отдела проектной и социально-культурной деятельности дома национальных культур "Строитель" Светлана Синицкая.

"В рамках фестиваля "Этнолето" здесь сегодня проходят городской фестиваль народного творчества "Березка" и концерт "Россия многонациональная". Работает выставка золотного шитья. Горожане могут примерить костюмы разных национальностей и сфотографироваться в них. Предлагаем тюменцам поучаствовать в мастер-классах по основам ткачества и деревянной игрушке. Есть детские площадки с играми северных народов и раскрасками с национальными костюмами", — отметила она.

Коллективы из Тюмени и Тюменского района исполнят болгарский танец "Казанлык" , татарский танец "Чегуче", "Воронежскую разнесуху", девичий танец "Грустиночка", эстонскую польку, казахский танец "Кызгумыры", марийский танец "Тымыр пашкар" и другие номера.

Горожане могут познакомиться с передвижной выставкой проекта "Золотая нить Сибири".

"Основная задача наша проекта — возрождение старинного сибирского промысла — золотного шитья и его интеграция в современное искусство. Здесь мы представляем образцы золотошвейного искусства стран, которые находились на Великом шелковом пути и где этот промысел развивался и бытовал. Отрадно, что в Сибири он тоже был, например у нас представлен образец бухарского национального костюма, так ходили наши сибирские бухарцы в XVIII веке", — сообщила руководитель проекта "Золотая нить Сибири" Елена Сулейманова.

В 18 часов стартуют мастер-классы по ткачеству. "Это мастер-классы для детей от четырех лет и старше, в игровой форме мы знакомим ребят с основами ткачества", — рассказала мастер по ткачеству центра национальных промыслов ДНК "Строитель" Наталья Лядина.

Мастер-классы по деревянной игрушке проводит Святослав Шитов.

Мероприятие приурочено ко Дню России, который отметят 12 июня.