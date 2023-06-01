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Владельцам собак рассказали о причинах расстройства пищеварения у животных

Общество, 13:42 11 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неполноценное питание является наиболее частой причиной расстройства пищеварения у домашних питомцев. К такому выводу пришла студентка ГАУ Северного Зауралья Екатерина Бальчунас.

Под кураторством научного руководителя Ларисы Глазуновой она провела исследования в ветеринарных клиниках Екатеринбурга и родного университета. Из 3 тыс. 300 животных, обследованных девушкой, у 540 собак и кошек имелись признаки расстройства кишечника.

По словам будущего ветеринара, проблемы могут возникнуть, если хозяева кормят собак крупами и картофелем, дают молоко, виноград (изюм) и темный шоколад. Расстройство стула могут вызвать и хлебобулочные изделия, содержащие глютен.

Что касается готовых кормов, то, по мнению Екатерины Бальчунас, в их составе зачастую мало клетчатки. Перистальтика кишечника не стимулируется, полупереваренная пища долго остается в ободочной кишке, создавая благоприятную среду для бактериального брожения и последующей диареи.

Она также отметила, что расстройствам пищеварения больше подвержены собаки в возрасте от года до двух лет. Это может быть связано со слабой иммунной системой, не до конца сформированной микробиотой, повышенным интересом к игрушкам и бытовым отходам, пишет "АиФ-Тюмень".

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# ветеринары , домашние животные

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