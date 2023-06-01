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Тюменская область и Москва разработают совместный турмаршрут

Общество, 15:51 11 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новый совместный тур разработают команда Тюменской области, представители федеральных туроператоров FUN&SUN, "Интурист", "Пегас" и делегация комитета по туризму города Москвы. Маршрут свяжет столицу и Тюменскую область.

Соответствующая договоренность была достигнута в рамках деловой программы туристического форума "Путешествуй!", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов отметил, что сформировать туристический продукт планируется уже этим летом.

"Федеральные туроператоры подтвердили готовность поучаствовать в этом процессе и продвигать маршрут как на российском рынке, так и в странах ближнего зарубежья, Средней и Юго-Восточной Азии. Ориентировочно в августе на одной из площадок нашего региона состоится большое мероприятие, на котором продолжится интеграция туристических потенциалов Москвы и Тюменской области, а также пройдет серия инфотуров для представителей туротрасли", - пояснил он.

Данный тур появится на платформе RUSSPASS.

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