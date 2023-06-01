"Пицца", Rasa и IOWA дают бесплатный концерт для тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальный фестиваль "Создатели fest" стартовал на площади 400-летия Тюмени 11 июня.

Первым трехчасовую концертную программу открыл тюменский исполнитель Goartur. Присутствующие на площади тюменцы спели песню "Иностранец" вместе с ним. В 2023 году трек стал хитом на радиостанциях. Также он порадовал горожан песней "La La La" и кавером на "Uptown Funk".

Следом на сцену вышла группа "Пицца" во главе с солистом Сергеем Приказчиковым. Свой стиль музыканты называют urban soul. Выступление началось с исполнения песни "Пятница", затем они исполнили известные композиции, среди которых "Мерцала", "Оружие" и другие.

"Как классно здесь, красиво. Мне говорили будет холодно, но нет", – сказал Сергей Приказчиков, обратившись к публике.

Коллектив Rasa подготовил для тюменцев танцевальную программу. "Вы готовы танцевать? Надеемся, вечер будет незабываемым", – сказали звезды отечественной музыки. Горожане услышали популярный трек "Ты пчела, я пчеловод".

В завершающей части концерта на сцену выйдет группа IOWA.

Инна Пахомова