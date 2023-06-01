В тюменском "Роднике" развивают двигательную реакцию подопечных инструментами

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Двигательную реакцию подопечных развивают у подопечных специалисты тюменского областного реабилитационного центра "Родник". Ложки, бубны, трещотки, бубенцы, маракасы, колокольчики и треугольники помогают также с мелкой моторикой, корректировкой внимания и слухового восприятия, сообщает центр.

Чтобы поиграть, не требуется специальных знаний. Надо только потрясти, постучать, встряхнуть. А где-то маракасы должны помолчать. Так развивается выдержка и умение слушать музыку. Это влияет на волевую сферу ребенка, формирует ритмический и тембровый слух.

Занятия по театрально-игровой деятельности проводят специалисты "Родника" по социальной реабилитации Марта Несук и Галина Огорелкова. Игровая педагогика, которую они практикуют является одним из направлений пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей–инвалидов.

Напомним, в ходе визита в Тюмень глава Минтруда Антон Котяков заявил, что опыт по реабилитации детей с инвалидностью Тюменской области распространят на другие регионы России.