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Тюменский "Космос" в День России объединил десятки театров

Общество, 17:15 12 июня 2023

ИА "Тюменская линия"

Молодежно-театральный центр "Космос" Тюмени устроил акцию – собрал любимые цитаты из пьес, прозы, поэзии от театров со всей страны. В День России их зачитали студенты Тюменского института культуры и актеры.

Руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии", что за последние годы "Космос" подружился со многими театрами страны. И на акцию – прислать свои отрывки, цитаты из любимых пьес, прозы, поэзии – откликнулись театры от Калининграда до Дальнего Востока.

"Нам прислали тексты из самых разных городов, сегодня и классику, и современных драматургов будут исполнены. Неделю после Дня России мы проведем розыгрыш билетов – зрители смогут у нас на странице во ВКонтакте выиграть билеты в разные театры страны. Таким образом мы решили объединить Россию с помощью театров", - сказала Маша.

ИА "Тюменская линия"

Во время литературно-музыкального вечера на крыльце "Космоса" прозвучали отрывки из всем известной "Грозы" Островского, стихи Вознесенского и Рождественского. Ханты-мансийский театр кукол прислал отрывок из произведения Андрея Кутерницкого "История о грустной собаке", а Свободный молодежный театр Тобольска – Рихарда Баха "Чайка по имена Джонатан Ливингстон".

Литературные читки сопровождали ВИА Backstage и вокал-группа "Мята".

Зрителям литературно-музыкального вечера предложили бесплатные открытки от "Космоса", с их помощью можно поздравить с Днем России родных, близких, друзей. Открытки разошлют по указанным адресам.

ИА "Тюменская линия"

"Мы предложили тюменцам возможность обменяться эмоциями и дать поддержку самым разным людям нашей страны, чтобы в этот день они могли почувствовать себя частью большого, единого сообщества - частью России", - говорит управляющий пространством МТЦ "Космос" Кирилл Калугин.

Данная акция проходит при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# День России , МТЦ Космос

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