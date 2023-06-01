Дом мещанина Бровцына по ул. Хохрякова отреставрируют в Тюмени

Проектную документацию для проведения работ по сохранению памятника архитектуры по ул. Хохрякова, 24 разработают в Тюмени. До революции усадьба, ныне памятник архитектуры регионального значения, принадлежала мещанину Сергею Бровцыну.

"Комитетом выдано разрешение на разработку проектной документации в целях последующей реставрации. С 2015 года собственником объекта является муниципальное образование городской округ город Тюмень. Сейчас дом находится в аренде у юридического лица. Источник финансирования работ — частные средства", — сообщили ИА "Тюменская линия" в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Тюменский мещанин Сергей Степанович Бровцын приобрел усадьбу в 1913 году у семьи Вардропперов. Бровцын владел в Тюмени пятью домами, был членом комиссии по переоценке имущества Тюмени и гласным городской думы.

Здание по современному адресу ул. Хохрякова, 24 было национализировано в 1919 году. В последующем использовалось как многоквартирный жилой дом.

Влада Нерадовская