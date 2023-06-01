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Трудовые коллективы Тюмени сыграют в баскетбол 18 июня

Спорт, 18:18 16 июня 2023

ГАУ ТО «ЦСП» | Фото: ГАУ ТО «ЦСП»

Лучшие баскетболисты трудовых коллективов Тюменской области сыграют за путевку на всероссийскую спартакиаду. Соревнования состоятся на площадке Центра уличного баскетбола (ул. Валерии Гнаровской, 1) 18 июня.

Матчи пройдут между командами 3х3. Первые игры стартуют в 10 часов. На площадку выйдут 19 мужских и 10 женских команд трудовых коллективов Тюмени, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

По итогам матчей определят тех, кто отправится на всероссийскую спартакиаду, которая пройдет в августе в Перми. В 2022 году победителями стали мужская команда "Арктика" (Газпром) и женский коллектив ПАО "Сбербанк".

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# баскетбол , спартакиада

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