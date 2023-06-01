Тюменская студентка собрала уникальный материал об истории развития педиатрии в городе

| Фото: ТюмГМУ | Фото: ТюмГМУ

Студентка института Материнства и детства ТюмГМУ Алина Быстрова собрала уникальный материал об истории развития педиатрии в Тюмени. Согласно исследованию, в 1918 году в городе работало всего 18 врачей и 17 фельдшеров.

Как сообщает пресс-служба Тюменского медицинского университета, в 1921 году на одного врача в Тюмени приходилось 2 тыс. 19 человек, то есть врачам приходилось работать без выходных с утра и до позднего вечера. В наше время, по словам автора работы, на одного врача-педиатра приходится около 500 человек.

"Я сама из династии врачей, с большим пиететом отношусь к своей будущей профессии. Меня всегда интересовала история медицины, развитие педиатрии, тема фамильных династий. Хочу отметить, что в своей работе я сделала акцент на становлении первой больницы Тюмени, которая ранее называлась "Советская больница". Ее первым главным врачом стал Павел Иванович Никольский. Он основал больницу, многое сделал не только для её развития, но и в целом для здоровья и благополучия тюменцев. Кстати, первый водопровод в городе был сделан с его подачи", - сказала Алина Быстрова.

Истории врачей впервые были представлены в апреле на Всероссийском форуме "Неделя молодежной науки" в секции "Научный инкубатор". Работа получила высокую оценку жюри, автор завоевала первое место. Диплом победительнице вручала заслуженный врач России, профессор кафедры детских болезней и поликлинической педиатрии ТюмГМУ Клавдия Лебедева.