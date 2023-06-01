Браконьер наловил в Иртыше стерляди на 64 тысячи рублей

| Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

Семь стерлядей выловил донной сетью в Иртыше житель Тобольского района. 64-летнего браконьера задержали сотрудники линейного пункта полиции, возбуждено уголовное дело.

Правоохранители остановили мужчину, когда он подплыл с добычей к берегу на своей лодке с мотором. Незаконный улов находился в садке. Живых рыб выпустили обратно в реку, а сеть, являющуюся запрещенным орудием лова, и лодку изъяли.

Установлено, что браконьер нанес ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 64 тыс. рублей.