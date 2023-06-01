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2,8 млрд рублей составила бюджетная эффективность организаций туризма в Тюменской области

Общество, 18:38 15 июня 2023

из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

2,8 миллиарда рублей составила бюджетная эффективность организаций туризма в Тюменской области. В 2022 году регион посетило более 3,3 млн туристов. Этот вопрос обсудили 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"Важно не просто создать туристический продукт, важно сделать его качественным, найти партнера и довести до конечного потребителя. Отличным примером считаю запуск железнодорожного круиза "В Сибирь" из Москвы до Тобольска совместно с компанией РЖД в 2022 году. Теперь это постоянно действующая программа и туры на майский круиз были распроданы за два дня", - написал Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что подобные кейсы по туристическим проектам отрабатывали и запускали с Татарстаном, Москвой, Санкт-Петербургом – регулярные рейсы, чартерные программы, программы кросс-регионального продвижения.

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# Андрей Пантелеев , ПМЭФ , туризм

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