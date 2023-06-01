80 юных тюменцев примут участие в военно-полевых сборах

| Фото: ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» | Фото: ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

80 тюменских ребят от 10 до 17 лет примут участие в военно-полевых сборах для детей и молодежи "Ратники", которые стартовали на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" 15 июня. Они продлятся до 21 июня, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и

дополнительного образования Тюменской области.

Ребята отработают тактические приемы действий солдата в бою, освоят элементы строевых приемов, познают азы инженерной подготовки, военной топографии и самообороны. Каждый из них сможет подтянуть свои физические показатели, научиться стрелять из боевого оружия и прыгнуть с парашютной вышки.

Гостями сборов станут представители силовых ведомств. Они расскажут кадетам о профессиях в сфере обороны и защиты Отечества. По итогам, на торжественном закрытии, участники получат свидетельства об окончании обучения.