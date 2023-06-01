В Тюменской области создадут образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Образовательный кластер "Клиническая и профилактическая медицина" появится в Тюменской области в рамках подписания соглашения между региональными департаментами образования и науки, здравоохранения и Тобольским медицинским колледжем им. Володи Солдатова 16 июня. Документ сформирован на основе вхождения Тюменской области в федеральный проект "Профессионалитет". Победителем заявки стал Тобольский медколледж.

"Системе среднего профессионального образования уделяется большое внимание. Задача проекта – сделать максимально практикоориентированную модель подготовки кадров. Востребованность в кадрах велика, в том числе в сфере медицины. Надеемся на то, что у нас появится замечательная возможность готовить высококвалифицированных специалистов, которые смогут качественно оказывать медицинские услуги", - рассказала в интервью "Тюменской линии" директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

По мнению директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, выпускники Тобольского медколледжа всегда показывают большую погруженность в работу и профессиональные навыки.

"Сейчас благодаря новому проекту с 1 сентября 280 студентов медколледжа будут проходить подготовку в новых условиях. Я им немного завидую, это такая замечательная пора. И если ты это делаешь на современном уровне, уверена, что и жители Тобольска ощутят на себе подготовку студентов на высоком уровне", - сказала Логинова.

Федеральный проект "Профессионалитет" запущен Минпросвещения РФ в сентябре 2022 года, рассчитан до 2030 года. В его основе заложено создание образовательно-производственных центров (кластеров) - интеграция колледжей и организаций реального сектора экономики.

"В кластере выделяется колледж, модернизируемый под ключ. В этом колледже при непосредственном участии опорного работодателя формируются новая управленческая структура, новый педагогический состав, новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы. При этом в состав кластера могут входить колледжи, имеющие мастерские по профилю кластера, и работодатели, выбравшие соответствующий уровень участия", - пояснили эксперты ведомства.

В рамках проекта внедряются и новые образовательные программы – интенсивные, ориентированные на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. Для формирования таких программ создана информационная платформа "Цифровой конструктор компетенций".

Анжела Лебедева