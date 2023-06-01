Юных тюменцев научат кататься на самокатах на стадионе "Геолог" в День молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа управления электросамокатом будет работать для юных тюменцев на стадионе "Геолог" в рамках мероприятия по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД 24 июня. Инструкторы объяснять и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

С 14 часов перед стадионом будут работать развлекательные площадки, пройдет показательный бой спортсменов тюменской федерации ММА. Для гостей праздника проведут розыгрыш.

В 16 часов вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8 осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над стадионом.